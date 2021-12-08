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İETT otobüsü ile İBB hizmet aracının çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

İkitelli İETT Garajı'nda İETT otobüsü ile İBB'ye ait hafif ticari hizmet aracının çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Taha Erham Keleş, Mücahit Türetken   | 08.12.2021
İETT otobüsü ile İBB hizmet aracının çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

İstanbul

Alınan bilgiye göre, İkitelli İETT Garajı'na malzeme almaya gelen Sultanbeyli işletme şefliğine ait 34 DFL 065 plakalı hafif ticari hizmet aracı, henüz bilinmeyen nedenle hareket halindeki 34 TP 7424 plakalı İETT otobüsüyle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle, hafif ticari araç içerisinde bulunan Gökmen Gemicioğlu ve Sedat Saraç hafif yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.


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