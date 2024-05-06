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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

İDDEF, Gazze'nin Refah bölgesindeki aileler için "yaşam çadırı" kuruyor

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), İsrail'in saldırılarında evleri yıkılan ve güneye zorunlu göç eden Gazze'nin Refah bölgesindeki aileler için başlattığı "Gazze için çadır ol" kampanyası kapsamında 1500 yaşam çadırı kurduğunu bildirdi

Elif Küçük  | 06.05.2024 - Güncelleme : 06.05.2024
İDDEF, Gazze'nin Refah bölgesindeki aileler için "yaşam çadırı" kuruyor

İstanbul

Federasyondan yapılan açıklamada, İDDEF'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana sivil yerleşim yerlerini havadan ve karadan bombalayan İsrail'in saldırıları karşısında hayatta kalma mücadelesi veren Filistinlilerin yemek, ilaç, yakıt, battaniye ve kumanya ihtiyacını karşılamak için çalışmalar yürüttüğü belirtildi.

Açıklamada, bölgede, evlerin yıkılması ve güneye zorunlu göçün yaşanması neticesinde ortaya çıkan barınma ihtiyacına hayırseverlerin destekleriyle cevap veren federasyonun, "Gazze'ye çadır ol" sloganıyla kampanya başlattığı aktarıldı.

Bu kapsamda, İDDEF'in Refah bölgesine 1500 yaşam çadırı kurduğu bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ellerindeki imkanlarla derme çatma naylon çadırlarda hayata tutunmaya çalışan kardeşlerimize çatı olarak kullanışlı ve sağlam çadır ulaştırıyoruz. 16 metrekare büyüklüğündeki Gazze yaşam çadırımız su geçirmez malzeme, galvanizli boru, içten ve dıştan açılabilen, yukarı doğru toplanıp bağlanabilen fermuarlı kapı, kapaklı pencere, sineklik, UV katkısı bulunan örtü, sıcak ve soğuğa dayanıklı astar ve izolasyon malzemesiyle Gazzeli kardeşlerimizin barınmasına büyük kolaylık sağlayacak. Yaz aylarında sıcaktan koruyacak çadırımızın zemininde PE branda olduğu gibi kış aylarında da soba kurulabilmesi için boru çıkış sacı bulunacak."

Açıklamada, kampanyaya destek vermek isteyenlerin, federasyonun "www.iddef.org" adlı internet sitesi üzerinden ya da Türkiye'deki temsilcilikleri ziyaret ederek detaylı bilgi alabileceği kaydedildi.

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