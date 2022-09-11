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İcra yoluyla çocuk teslimine son veren uygulama 29 adliyede daha başlayacak

Adalet Bakanlığı, icra yolu ile çocuk teslimine son veren uygulamanın yarın 29 adliyede daha başlayacağını, böylece uygulamanın yapıldığı merkez sayısının 79'a yükseleceğini bildirdi.

Mümin Altaş   | 11.09.2022
İcra yoluyla çocuk teslimine son veren uygulama 29 adliyede daha başlayacak

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yeni uygulama kapsamında bugüne kadar 104 dosyada çocuk teslimi gerçekleştirildi, bin 336 dosyada çocukla ebeveynler arasında kişisel ilişki kuruldu.

Adli süreçte çocuk haklarının gözetilmesi ve çocuklara yönelik koruyucu, destekleyici tedbirlerin alınması amacıyla hazırlanan çocuk görüşme merkezlerinin, 2023 yılı ağustos ayına kadar tüm ülkede yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Pilot olarak 4 Nisan 2022'de 11 ildeki adliyelerde hayata geçirilen uygulamada çocuk görüşme merkezlerinin sayısı Afyonkarahisar, Ardahan, Artvin, Batman, Diyarbakır, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırklareli, Muş, Nevşehir, Sakarya, Trabzon, Akhisar, Akşehir, Çorlu, Ermenek, İnegöl, Ereğli, Kızıltepe, Nizip, Salihli, Serik, Viranşehir ve Zile adliyelerinde de hizmet verilmeye başlanmasıyla ağustos ayında 50'ye ulaştı.

Kahta, Taşova, Çubuk, Gölbaşı, Germencik, Mudanya, Mustafa Kemal Paşa, Kulp, Lice, Uzunköprü, Aşkale, Kelkit, Hassa, Reyhanlı, Küre, Keskin, Beyşehir, Cihanbeyli, Sarayönü, Altıntaş, Gediz, Bahçe, Düziçi, Demirci, Kula, Selendi, Alaçam, Erbaa ve Turhal adliyelerinde yarın açılacak çocuk teslimi merkezleri ile bu sayı 79 olacak.

Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinde görev alacak uzmanlara çocuk teslimi ve çocukla ilişki kurulması süreciyle ilgili on-line ve yüz yüze eğitimler veriliyor.

Adalet Bakanlığının çocukların üstün yararını gözeterek hayata geçirdiği yeni uygulamayla velayet hakkı kendisine verilmeyen ancak belirlenen takvime göre çocuğunu görme hakkı tanınan ebeveynler, artık icra dairelerine başvurmak zorunda kalmıyor.

Bu ebeveynler, adliyelerde kurulan adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerine ücretsiz başvurarak belirlenen çocuk görüşme merkezlerinde çocukları ile görüşebiliyor.

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