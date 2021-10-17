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İçişleri Bakanlığının Türkiye genelindeki denetimlerinde 742 taksi hakkında cezai işlem uygulandı

İçişleri Bakanlığınca vale hizmetleri ve taksilere yönelik denetimlerde, eksikliği tespit edilen 559 işletmeye tutanak tutuldu, 53 işletme ile 45 valeye idari yaptırım uygulandı, denetlenen 12 bin 139 taksiden 742'si hakkında cezai işlem yapıldı.

İsa Toprak   | 17.10.2021
İçişleri Bakanlığının Türkiye genelindeki denetimlerinde 742 taksi hakkında cezai işlem uygulandı Fotoğraf: Emrah Gökmen/AA

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde 6 bin 939'u emniyet, 16 bin 83'ü jandarma personeli olmak üzere 23 bin 22 personel, 6 bin 689 ekip ve 97 dedektör köpeğiyle 5 bin 32 noktada dün eş zamanlı "Vale Hizmetleri İle Ticari Taksi Sürücülerine Yönelik Denetim" uygulaması gerçekleştirildi.

Denetimlerde ilgili yönetmelik çerçevesinde eksikliği tespit edilen 559 işletmeye tutanak tutuldu, 53 işletme ile 45 valeye idari yaptırım uygulandı.

Taksilere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 12 bin 139 taksi denetlendi. 73 taksi trafikten men edilirken, 1 sürücü belgesi geri alındı.

20 taksiye Kabahatler Kanunu'nu, 722 taksiye de Karayolları Trafik Kanunu'nu ihlalden cezai işlem uygulandı.

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