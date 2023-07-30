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İçişleri Bakanlığından jandarma personeline eşkıya diyen milletvekiline ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığı, bir milletvekilinin jandarma personeline "eşkıya" demesine ilişkin hukuki süreç başlatıldığını bildirdi.

Yusuf Soykan Bal  | 30.07.2023 - Güncelleme : 30.07.2023
İçişleri Bakanlığından jandarma personeline eşkıya diyen milletvekiline ilişkin açıklama

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Jandarma Teşkilatımız, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettikleri gibi bir 'kanun ordusudur' ve 184 yıldır eşkıyalarla mücadele etmektedir. Etmeye de devam edecektir. Görevini yapan jandarmamıza 'eşkıya' diyen milletvekilini şiddetle kınıyoruz. Konuyla ilgili hukuki süreç başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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