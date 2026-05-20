İçişleri Bakanlığından bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı İçişleri Bakanlığı, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

Buna göre, bugün İstanbul'un Anadolu Yakası ile Boğaz çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Eskişehir'in doğu (Sivrihisar, Günyüzü ve Mihalıççık) ve Ankara'nın güneybatı (Haymana ve Polatlı) kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı öngörülüyor.

Doğu Akdeniz'de (Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri) yerel olarak kuvvetli, Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, yarın, Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ankara Valiliğinden kentin güneybatı kesimleri için sağanak uyarısı

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, saat 17.00'ye kadar Ankara'nın güneybatı kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı belirtildi.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.