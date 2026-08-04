İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Yapay zeka destekli analiz, büyük veri, dijital delil inceleme ve finansal iz sürme kapasitemizi güçlendirerek hiçbir suç yapılanmasına alan bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığında kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele konulu güvenlik toplantısı yapıldı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Yapay zeka destekli analiz, büyük veri, dijital delil inceleme ve finansal iz sürme kapasitemizi güçlendirerek hiçbir suç yapılanmasına alan bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi başkanlığında, İçişleri Bakanlığında kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele konulu güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

Çiftçi, NSosyal hesabından toplantıya ilişkin yaptığı paylaşımda, hedeflerinin suç örgütlerini yapılanma aşamasında tespit etmek, insan ve finans kaynaklarını kesmek, suç gelirlerini hukuk çerçevesinde devletin denetimine almak olduğunu belirtti.

Bakanlık olarak riskleri önceden gören, tehditleri oluşmadan bertaraf eden bir güvenlik anlayışıyla hareket ettiklerini ifade eden Çiftçi, şunları kaydetti:

"Yapay zeka destekli analiz, büyük veri, dijital delil inceleme ve finansal iz sürme kapasitemizi güçlendirerek hiçbir suç yapılanmasına alan bırakmayacağız. Suçun kaynağına inecek, örgütlü yapıları dağıtacak, huzur ve güven iklimimizi daima güçlü tutacağız."