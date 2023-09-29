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Gündem

İçişleri Bakanlığı'nda Güvenlik, İstihbarat ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında Güvenlik, İstihbarat ve Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

Orhan Onur Gemici  | 29.09.2023 - Güncelleme : 29.09.2023
İçişleri Bakanlığı'nda Güvenlik, İstihbarat ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi

Ankara

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Bakanlık'taki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve ilgili diğer birimlerin yöneticileri katıldı.

Toplantının ana gündem maddelerini uyuşturucu, terör ve organize suç örgütleriyle mücadele oluşturdu.

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