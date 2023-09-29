İçişleri Bakanlığı'nda Güvenlik, İstihbarat ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında Güvenlik, İstihbarat ve Koordinasyon Toplantısı yapıldı.
Ankara
Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Bakanlık'taki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve ilgili diğer birimlerin yöneticileri katıldı.
Toplantının ana gündem maddelerini uyuşturucu, terör ve organize suç örgütleriyle mücadele oluşturdu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.