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İçişleri Bakanlığınca okulların çevresindeki güvenlik önlemleri ele alındı

Aykut Karadağ  | 04.09.2023 - Güncelleme : 04.09.2023
İçişleri Bakanlığınca okulların çevresindeki güvenlik önlemleri ele alındı

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu hafta düzenlenen Güvenlik, İstihbarat ve Koordinasyon Toplantısı'nın temel konusunun okulların çevresindeki güvenlik önlemleri ve trafik denetimleri olduğunu bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bakan yardımcılarının, jandarma, emniyet ve sahil güvenlik ile ilgili birim yöneticilerinin katılımıyla "Güvenlik, İstihbarat ve Koordinasyon Toplantısı"nı gerçekleştirdiklerini belirtti.

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı'nın başlamasına sayılı günler kaldığını hatırlatan Yerlikaya, İlkokul 1. ve 9. sınıf öğrencileri için "Uyum Haftası"nın bugün itibarıyla başladığını aktardı.

Yerlikaya, bu haftaki koordinasyon toplantısının temel konusunun da okulların çevresindeki güvenlik önlemleri ve trafik denetimleri olduğunu bildirerek, şunları kaydetti:

"Valiliklerimizin koordinasyonunda okullarımızın çevresindeki güvenlik önlemleri ve trafik denetimleri büyük bir hassasiyetle uygulanacak. Göz aydınlığımız olan öğrencilerimize, öğretmen, idareci ve velilerimize selam ediyor, hepsine üstün başarılar diliyorum."

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