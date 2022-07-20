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İçişleri Bakanlığınca düzensiz göçle mücadeleye yönelik 'Huzur-2022/7' uygulaması yapıldı

İçişleri Bakanlığınca düzensiz göç ile mücadeleye yönelik "Huzur-2022/7" uygulamasında 18 organizatör gözaltına alındı, 1141 düzensiz göçmen yakalandı.

Sefa Şahin   | 20.07.2022
İçişleri Bakanlığınca düzensiz göçle mücadeleye yönelik 'Huzur-2022/7' uygulaması yapıldı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri sorumluluk bölgelerinde Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile birlikte düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla yabancı uyruklu şahısların kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonlarında dün 32 bin 719 personel ve 152 dedektör köpeği ile 7 bin 161 noktada düzensiz göç ile mücadeleye yönelik "Huzur-2022/7" uygulaması yapıldı.

Bu kapsamda 6 bin 24 metruk bina, 11 bin 296 umuma açık yer, 485 terminalin de arasında olduğu 21 bin 963 yerde kontrol edildi.

18 organizatör ve 1141 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda 16'sı yabancı uyruklu 610 aranan şahıs tespit edildi, 348'i yabancı uyruklu, 66'sı Türk vatandaşı olmak üzere 414 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Uygulamada 6 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 18 mermi, 2 kesici-delici alet, 1 kilo 255 gram esrar, 23 gram eroin, 10 gram metamfetamin, 188 kök kenevir ve 1037 paket kaçak sigara ele geçirildi.


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