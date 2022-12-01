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Bursa Osmangazi’de 2 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının olduğu noktadan yayındayız. Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tek motorlu uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
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İçişleri Bakanlığı: Yabancı büyükelçiliklere uyarı mesajı gönderilmedi

İçişleri Bakanlığı, yabancı büyükelçiliklere ve kuruluşlara herhangi bir uyarı mesajı gönderilmediğini açıkladı.

Barış Gündoğan   | 01.12.2022
İçişleri Bakanlığı: Yabancı büyükelçiliklere uyarı mesajı gönderilmedi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bugün Reuters Haber Ajansı tarafından servis edilen haber ile ilgili olarak, Bakanlığımız istihbarat birimlerince, yabancı büyükelçiliklere ve kuruluşlara gönderilmiş herhangi bir uyarı mesajı bulunmamaktadır." denildi.

Söz konusu haberde bazı büyükelçiliklerin, Ankara'daki güvenlik tehditlerine karşı uyarıldığı öne sürülmüştü.

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