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İçişleri Bakanlığı taksi şoförlerine '12 kural'ı hatırlattı

İçişleri Bakanlığınca, son dönemde yaşanan sıkıntılar nedeniyle taksi şoförlerinin uyması gereken 12 kuralın yazılı olduğu bir görsel hazırlandı.

İsa Toprak   | 18.10.2021
İçişleri Bakanlığı taksi şoförlerine '12 kural'ı hatırlattı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tüm valiliklere gönderilen görseller Türkçenin yanı sıra yabancı dillerde de tasarlandı.

Görseller, taksi duraklarında, bekleme yerlerinde ve taksilerde yolcuların görebileceği uygun alanlarda bulundurulacak, ilgili kurumların resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından da paylaşılacak.

"Kısa-uzun mesafe, trafik yoğunluğu ve iklim şartı gözetmeksizin yolcunun seyahat talebini karşılamalısınız", "Yerli ve yabancı yolculara aynı özende hizmet sunmalısınız", "Yolcuyla gideceği adres veya güzergah dışında diyaloğa girmemeye özen göstermelisiniz", "Yolcu farklı bir güzergah belirtmediği sürece en kısa yolu tercih etmelisiniz" gibi ifadelerin yer aldığı görsellerle farkındalık, caydırıcılık ve denetimlerin etkinliğinin artırılması hedefleniyor.

Aksi şekilde davranan şoförlerle ilgili ihbarların, Kabahatler Kanunu ve Karayolları Trafik Kanunu kapsamında değerlendirileceği, çalışma izin belgesinin süreli veya daimi iptal edilebileceği uyarısında bulunuldu.

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