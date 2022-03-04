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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Şubat ayındaki operasyonlarda 86 terörist etkisiz hale getirildi

Aykut Karadağ   | 04.03.2022
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Şubat ayındaki operasyonlarda 86 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, şubat ayındaki operasyonlarda 78'i sağ, 8'i teslim olmak üzere 86 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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