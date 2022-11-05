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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Ekimde 94 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, "Ekimde tüm terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 75’i PKK/KCK, 18’i DEAŞ, 1'i sol terör örgütü mensubu 94 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

İsa Toprak   | 05.11.2022
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Ekimde 94 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

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