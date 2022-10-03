İçişleri Bakanlığı, Siirt'te 3 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu
Ankara
İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında 3 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca, jandarma özel harekat, jandarma komando ve J-SİHA destekli olarak icra edilen Eren Abluka Sonbahar-Kış 1 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu kapsamında bugün Siirt ili Pervari ilçesi Bestler Dereler-Herekol bölgesi Dişlitepe mevkii kırsalında 3 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla etkisiz gale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.