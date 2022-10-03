Dolar
18.54
Euro
18.26
Altın
1,700.12
ETH/USDT
1,314.70
BTC/USDT
19,553.00
BIST 100
3,392.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İçişleri Bakanlığı, Siirt'te 3 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu

Mümin Altaş   | 03.10.2022
İçişleri Bakanlığı, Siirt'te 3 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu

Ankara

İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında 3 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca, jandarma özel harekat, jandarma komando ve J-SİHA destekli olarak icra edilen Eren Abluka Sonbahar-Kış 1 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu kapsamında bugün Siirt ili Pervari ilçesi Bestler Dereler-Herekol bölgesi Dişlitepe mevkii kırsalında 3 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla etkisiz gale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Jandarma Genel Komutanlığından "Şırnak Meteler Taburu"na özel paylaşım
Türkiye ile Libya arasında "Medya ve İletişim Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı" imzalandı
İçişleri Bakanı Soylu, Mersin'deki polisevi saldırısına ilişkin yeni detayları açıkladı
İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki kişinin gözaltına alındığını açıkladı
KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: KKTC hepimizin devletidir, devletin tanınması hepimiz için gerekli

Benzer haberler

İçişleri Bakanlığı, Siirt'te 3 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu

İçişleri Bakanlığı, Siirt'te 3 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu

Eşinin şehit düştüğü Aktütün'den getirdiği toprağı evinde saklıyor

Ülke genelinde "huzurlu sokaklar ve terör suçları uygulaması" yapıldı

Siirt ile Bitlis arasında paylaşılamayan tescilli lezzet: Büryan kebabı

Siirt ile Bitlis arasında paylaşılamayan tescilli lezzet: Büryan kebabı
İkna çalışmaları sonucu bir PKK'lı terörist daha teslim oldu

İkna çalışmaları sonucu bir PKK'lı terörist daha teslim oldu
Suriye'nin kuzeyinde 6'sı sözde yönetici 15 terörist yakalandı

Suriye'nin kuzeyinde 6'sı sözde yönetici 15 terörist yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet