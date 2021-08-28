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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Fatih Mehmet Medresesi'ni ziyaretinde konuşuyor
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İçişleri Bakanlığı: İkna çalışması sonucu, 4 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: İkna çalışması sonucu, 4 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olanlardan birinin ailesi, evlat nöbetindeki aileler arasında yer alıyordu.

Ömer Olcay   | 28.08.2021
İçişleri Bakanlığı: İkna çalışması sonucu, 4 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu

Ankara

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