İçişleri Bakanlığı: İkna çalışması sonucu, 4 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu
İçişleri Bakanlığı: İkna çalışması sonucu, 4 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olanlardan birinin ailesi, evlat nöbetindeki aileler arasında yer alıyordu.
Ankara
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