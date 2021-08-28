Dolar
8.35
Euro
9.86
Altın
1,817.07
ETH/USDT
3,247.30
BTC/USDT
48,833.00
BIST 100
1,458.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İçişleri Bakanlığı: İkna çalışmaları sonucu 4 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, yürütülen ikna çalışmaları sonucu, PKK'dan kaçan 4 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi. Teslim olanlardan birinin ailesi, evlat nöbetindeki aileler arasında yer alıyordu.

Ömer Olcay   | 28.08.2021
İçişleri Bakanlığı: İkna çalışmaları sonucu 4 terörist teslim oldu

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ikna çalışması sonucu, 4 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olanlardan birinin ailesinin, evlat nöbetindeki aileler arasında yer aldığı belirtildi.

Teslim olan örgüt mensuplarından birinin 2013 ile 2015 terör örgütüne katıldığı, son olarak Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Açıklamada, 2021'de ikna yoluyla teslim olan örgüt mensupları sayısının 136'ya yükseldiği, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerde de 32'nci buluşmanın gerçekleşeceği kaydedildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca: Kovid-19 geçirip antikor düzeyi yüksek olanlar da aşı olmalı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 17 bin 912 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 245 kişi hayatını kaybetti
Fransa'da Kovid-19 aşı zorunluluğu karşıtları 7 haftadır gösteri düzenliyor
ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 3 bin 124 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

İçişleri Bakanlığı: İkna çalışmaları sonucu 4 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: İkna çalışmaları sonucu 4 terörist teslim oldu

Turuncu kategoride aranan terörist ile iki iş birlikçi yakalandı

'2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Trafik Tedbirleri' açıklandı

Eren-1 operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristin gri kategoride arandığı belirlendi

Eren-1 operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristin gri kategoride arandığı belirlendi

Eren-13 operasyonları kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Eren-13 operasyonları kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirildi
Turuncu kategoride aranan terörist İstanbul'da saklandığı ikamette yakalandı

Turuncu kategoride aranan terörist İstanbul'da saklandığı ikamette yakalandı