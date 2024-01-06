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İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve İstihbarat Toplantısı gerçekleştirildi

İçişleri Bakanlığınca, trafik, siber suçlar, organize suç örgütleri ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadele kapsamında Güvenlik ve İstihbarat Toplantısı yapıldı.

İsa Toprak  | 06.01.2024 - Güncelleme : 06.01.2024
İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve İstihbarat Toplantısı gerçekleştirildi

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bakan Yardımcımız, Jandarma Genel Komutanımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Sahil Güvenlik Komutanımız ve ilgili birim amirlerimizin katılımıyla; trafik, siber suçlar, organize suç örgütleri ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadele kapsamında Güvenlik ve İstihbarat Toplantımızı gerçekleştirdik. Ülkemizin huzur ve güvenliği için terör ve iş birlikçileriyle, suç odaklarıyla mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz."​​​​​​​

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