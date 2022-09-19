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İçişleri Bakanlığı, evlat nöbetindeki 38'inci kavuşma anına ilişkin görüntüleri paylaştı

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu terör örgütünden kaçarak teslim olan teröristin, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan ailesiyle kavuştuğu anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

Mehmet Tosun   | 19.09.2022
İçişleri Bakanlığı, evlat nöbetindeki 38'inci kavuşma anına ilişkin görüntüleri paylaştı

Ankara

Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, PKK terör örgütünden kaçan terör örgütü mensubu dün güvenlik güçlerine teslim olmuş, bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 87'ye yükselmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün yaptığı paylaşımda, "Evlat nöbetindeki ailelerin azmi ve cesaretiyle bir buluşma daha gerçekleşiyor. Evlat nöbetinde 38'inci buluşma, inşallah devamı gelecek. Arkasında olan güçlere rağmen PKK, bu topraklardan silinecek." ifadelerini kullanmıştı.

İçişleri Bakanlığı, söz konusu örgüt mensubunun, annesi Sevim Dayaklı ve ağabeyi Mehmet Aytekin ile kavuşma anının görüntülerini paylaştı.

Teröristin ailesi, 21 Kasım 2019'dan bu yana Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutuyordu.

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