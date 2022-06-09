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İçişleri Bakanlığı Diyarbakır'da narko-terör operasyonu başlattı

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da başlatılan Eren Abluka-15 Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Narko-Terör Operasyonu'nun ilk gününde 989 kilogram toz esrar, 62 kilogram kubar esrar ve 2 milyon 144 bin 570 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Harun Kutbe   | 09.06.2022
İçişleri Bakanlığı Diyarbakır'da narko-terör operasyonu başlattı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Diyarbakır'da başlatılan operasyonda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Komando Operasyon (JOPER), Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinden 1165 personel ve 75 operasyonel timi görev aldı.

Operasyonun ilk gününde, Lice ilçesi Bağlan ve Yalaza Mahalleleri kırsalında, çalılık ve ağaçlık alana gizlenen 136 nokta tespit edildi. Bu noktalarda yapılan arama sonucunda, 3 AK-47 piyade tüfeği, el yapımı patlayıcı madde yapımında kullanılan 20 kilo amonyum nitrat, 989 kilogram toz esrar, 62 kilogram kubar esrar, 2 milyon 144 bin 570 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uyuşturucunun da terörün de kökü kuruyacak. Eren Abluka-15 Narko-Terör, Lice’de başladı. 1 ton esrar, 2 milyon 144 bin kök kenevir ele geçirildi. Jandarmamız, terör örgütüne de terörün finansmanına da uyuşturucu ve gelirine de aman vermiyor. Allah ayağınıza taş değdirmesin." ifadelerine yer verdi.

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