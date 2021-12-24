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İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütlerine yönelik 389 şüphelinin yakalanması amacıyla 27 ilde eş zamanlı "Tırpan" operasyonu başlatıldığını bildirdi. -VTR
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İçişleri Bakanlığı 389 şüphelinin yakalanması amacıyla 27 ilde operasyon başlattı

Sertaç Bulur   | 24.12.2021
İçişleri Bakanlığı 389 şüphelinin yakalanması amacıyla 27 ilde operasyon başlattı

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Organize suç örgütlerine yönelik 389 şüphelinin yakalanması amacıyla 27 ilde eş zamanlı "Tırpan" operasyonu başlatıldı." ifadelerine yer verildi.

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