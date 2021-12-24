İçişleri Bakanlığı 389 şüphelinin yakalanması amacıyla 27 ilde operasyon başlattı
Ankara
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Organize suç örgütlerine yönelik 389 şüphelinin yakalanması amacıyla 27 ilde eş zamanlı "Tırpan" operasyonu başlatıldı." ifadelerine yer verildi.
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