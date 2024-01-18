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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor.
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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan yarın 9 ilde beklenen aşırı yağışlara karşı uyarı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yarın Balıkesir, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Manisa'da beklenen aşırı yağışlar nedeniyle tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 18.01.2024 - Güncelleme : 18.01.2024
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan yarın 9 ilde beklenen aşırı yağışlara karşı uyarı

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, yarın 9 ilde beklenen aşırı yağışlara ilişkin paylaşım yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yarın için aşırı yağışlar nedeniyle Balıkesir için turuncu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Manisa için sarı uyarıda bulunduğuna dikkati çeken Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması büyük önem taşıyor. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında olacaktır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."

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