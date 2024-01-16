Dolar
30.10
Euro
32.87
Altın
2,049.22
ETH/USDT
2,531.90
BTC/USDT
42,741.00
BIST 100
8,044.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan sürücülere "trafik kurallarına uyun" çağrısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aşırı hız ve dikkatsizliğin büyük acılara neden olabildiğini belirterek, sürücülere trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu.

Cankut Taşdan  | 16.01.2024 - Güncelleme : 16.01.2024
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan sürücülere "trafik kurallarına uyun" çağrısı

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün saat 01.15 sıralarında Mersin-Antalya D-400 kara yolu Aydıncık ilçesi çıkışında şehirler arası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin de yaralandığını hatırlattı.

Kazanın güvenlik kamerası görüntülerini paylaşarak, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Yerlikaya, "Bütün sürücülerimize sesleniyorum. Aşırı hız ve bir anlık dikkatsizlik büyük acılara neden olabiliyor. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 18 zanlı yakalandı
Yeşil Sol Parti Kongresi'nde terör propagandası yapan 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Tekirdağ'da göçük altında kalan 2 işçiden biri kurtarıldı
FETÖ'nün GATA yapılanmasına ilişkin soruşturmada 11 gözaltı kararı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan sürücülere "trafik kurallarına uyun" çağrısı

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan sürücülere "trafik kurallarına uyun" çağrısı

Şehitlere yönelik provokatif paylaşımda bulunan 170 şüpheli tespit edildi

Malatya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 36 kişi yaralandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet