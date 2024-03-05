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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Samsun'da şehit olan polis memuru için taziye mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Samsun'da kaza yerinden otomobiliyle kaçan sürücünün çarpması sonucu şehit olan polis memuru Orhan Mutlu için başsağlığı diledi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 05.03.2024 - Güncelleme : 05.03.2024
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Samsun'da şehit olan polis memuru için taziye mesajı

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, Samsun-Havza Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği kadrosunda görevli polis memuru Mutlu'nun, Havza ilçesi girişinde "dur" ihtarına uymayan aracın çarpması sonucu şehit olduğunu hatırlatarak, "Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

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