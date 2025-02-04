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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin açıklama

Bakan Yerlikaya, Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin, müfettişlerin, Bolu Belediyesi ve İl Özel İdaresi ile ilgili raporlarını 28 Ocak ve 31 Ocak'ta tamamladıklarını belirterek, raporların Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiğini bildirdi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 04.02.2025 - Güncelleme : 04.02.2025
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin açıklama

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kartalkaya'daki otel yangınının ardından yürütülen çalışmalara ilişkin, "Müfettişlerimiz, Bolu Belediyesi ile ilgili raporunu 28 Ocak 2025 tarihinde (7. gün), İl Özel İdaresi ile ilgili raporunu ise 31 Ocak 2025 tarihinde (10. gün) tamamladı ve Bolu Valiliğine teslim etti. Bolu Valiliğimiz de müfettiş raporlarını Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, 21 Ocak Salı günü Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınında 78 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Yangının hemen ardından konuya ilişkin İçişleri Bakanlığınca 2 mülkiye müfettişi görevlendirildiğini belirten Yerlikaya, derhal inceleme çalışmalarına başlandığı bilgisini paylaştı.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Müfettişlerimiz, Bolu Belediyesi ile ilgili raporunu 28 Ocak 2025 tarihinde (7. gün), İl Özel İdaresi ile ilgili raporunu ise 31 Ocak 2025 tarihinde (10. gün) tamamladı ve Bolu Valiliğine teslim etti. Bolu Valiliğimiz de müfettiş raporlarını Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ilk günden itibaren ifade ettikleri gibi yangında ihmali olanlar, milletimizin yüreğini yakanlar hak ettikleri cezaları çekecekler. Bu vesileyle yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum."

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