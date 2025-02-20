İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan, jandarma personeline bere ören kadınlara teşekkür
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma personeli için bere ören iki kadına teşekkür etti.
Ankara
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, Yalova Valisi Hülya Kaya'nın konuya ilişkin paylaşımını alıntılayarak, Selma ve Sebahat adlı iki kadının ördüğü berelerin jandarma personeline teslim edildiğini duyurdu.
Kıymetli Selma ve Sabahat teyzelerim…— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 20, 2025
El emeğiniz, göz nurunuz olan bereleriniz evlatlarımıza ulaştı.
Anne yüreğinizden kopup gelen bu ince düşünceniz hepimizi duygulandırdı.
Sizin dualarınız bize güç veriyor.
Ellerinizden öpüyorum.
Allah sizlerden razı olsun.🇹🇷 https://t.co/7BH4WZUwY5 pic.twitter.com/s57zIh6nQa
Yerlikaya, "Kıymetli Selma ve Sebahat teyzelerim. El emeğiniz, göz nurunuz olan bereleriniz evlatlarımıza ulaştı. Anne yüreğinizden kopup gelen bu ince düşünceniz hepimizi duygulandırdı. Sizin dualarınız bize güç veriyor. Ellerinizden öpüyorum. Allah sizlerden razı olsun." ifadelerini kullandı.
Paylaşımda, jandarma personelinin bereleri ören kadınları ziyaretine ve üs bölgesinde bereleri kullanan personelle yapılan telefon görüşmelerine ilişkin videoya da yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.