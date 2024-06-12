İçişleri Bakanı Yerlikaya, UNRWA Genel Komiseri Lazzarini ile görüştü
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile görüştü.
Ankara
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, toplantıda Türkiye'nin AFAD koordinasyonunda sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte Filistin'e yaptığı yardımların değerlendirildiğini belirtti.
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Sayın Philippe Lazzarini, Bölgesel Ortaklık Danışmanı Sayın Mehmet Köse, Genel Komiser Özel Yardımcısı Sayın Sashini Jayawardane, Donör Ülke İlişkileri Kıdemli Uzmanı… pic.twitter.com/3GLzsy67v1— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 12, 2024
Lazzarini ve heyetine ziyaretleri için teşekkür eden Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:
"Aziz milletimiz mazlum Filistin halkının, Gazzeli ve Refahlı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecektir. Dünya sussa, biz susmayacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Dünya 5'ten büyüktür' demeye, Filistin'de yaşanan zulmü haykırmaya, soykırıma varan vahşeti uluslararası kamuoyunun gündeminde tutmaya devam edeceğiz."
Açıklamaya göre, UNRWA Bölgesel Ortaklık Danışmanı Mehmet Köse, Genel Komiser Özel Yardımcısı Sashini Jayawardane, Donör Ülke İlişkileri Kıdemli Uzmanı Jan-Patrick Schnell, Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros ve AFAD Başkanı Okay Memiş de toplantıya katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.