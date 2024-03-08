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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Türkiye'nin temelleri, kadınlarla birlikte atılıyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'nin kalkınmasında kadınların en ön safta mücadele ettiğini belirterek, "Büyük ve güçlü Türkiye'nin temelleri kadınlarla birlikte atılıyor, aydınlık geleceğimiz yine kadınlarla birlikte inşa ediliyor." dedi.

Buğrahan Ayhan  | 08.03.2024 - Güncelleme : 08.03.2024
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Türkiye'nin temelleri, kadınlarla birlikte atılıyor Fotoğraf: Hakan Nural/AA

Ankara

Bakan Yerlikaya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehit anneleri ve yakınları, gazi anneleri ve yakınları ile sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcilerinin katılımıyla Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen "Kadın Buluşması" programına katıldı.

Yerlikaya, buradaki konuşmasında, programa katılan tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti.

Kültürde ve inşa edilen yüksek medeniyette kadının yerinin her zaman çok özel olduğunu belirten Yerlikaya, şarkıların en güzelinin, şiirlerin en unutulmazlarının hep kadınlar için yazıldığını kaydetti.

Yerlikaya, Gevher Nesibe Hatun, Terken Hatun, Hayme Ana ve Nene Hatun gibi birçok kadının azimleriyle, mücadeleleriyle, dirayetleriyle nice kadına ilham ve umut kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Tarih boyunca kurduğumuz her devletin hamurunu nasıl kadınlar yoğurduysa, istiklal mücadelemizin de en ön cephesinde yine kadınlar vardı." dedi.

"Dillerinde 'vatan sağ olsun' nidaları var"

Cumhuriyetin, kundaktaki bebeğini sırtına bağlayarak cepheye mermi taşıyan kadınların omuzlarında kurulduğunun altını çizen Yerlikaya, toprakları vatan kılan, manayı ruha ilmek ilmek işleyenlerin kahraman kadınlar olduğunu belirtti.

Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Dünyada hiçbir milletin kadını ben Anadolu kadınından fazla çalıştım. Milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar emek verdim diyemez.' derken tarihi bir gerçeği haykırıyordu. İşte aramızda şehit anneleri, gazi anneleri var. Yavrularını binbir zahmetle büyüten, gözünden sakınan ama vatan uğruna şehit veren ve gazilik mertebesine ulaşan kahramanların annelerinin dillerinde dua var. Dillerinde 'vatan sağ olsun' nidaları var. Allah hepinizden razı olsun."

"Her alanda aktif olan kadınlar, gücümüze güç katıyor"

Yerlikaya, Türkiye'nin kalkınmasında ve gelişmesinde kadınların en ön safta mücadele ettiğini bildirdi.

"Büyük ve güçlü Türkiye'nin temelleri kadınlarla birlikte atılıyor, aydınlık geleceğimiz yine kadınlarla birlikte inşa ediliyor. Ülkemizin gelişmesi, milletimizin refahı ve huzuru, küresel ekonomide söz sahibi olabilmemiz için her alanda aktif olan kadınlar, gücümüze güç katıyor." diye konuşan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı kadınlarla birlikte inşa ettiklerini vurguladı.

Edebiyattan sanata, siyasetten bürokrasiye, spordan çalışma hayatına kadar kadınların elinin değmediği her işin büyük bir eksiklik olacağını dile getiren Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz günlerde vefat eden Alev Alatlı'dan söz etmeden Türk düşünce ve fikir hayatından söz edebilir miyiz? Fikrimin İnce Gülü'nü yazan Türk edebiyatının ince ve zarif kalemi rahmetli Adalet Ağaoğlu'na atıfta bulunulmadan Türk romancılığını konuşabilir miyiz? Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verildikten sonra 8 Şubat 1935'te yapılan genel seçimlerde 17 kadın vekilimiz ilk kez Türkiye Büyük Millet Meclisinin sıralarındaki yerlerini aldı. Bu, demokrasimizde kadın imzasının atıldığı tarihi bir andı. Kadınların Türk siyasetine kattığı değeri göz ardı ederek, Türk siyasi tarihini yazabilir miyiz? Bir toplumun yarısını oluşturan ve diğer yarısını da dünyaya getiren, büyüten, eğiten kadınların potansiyelini harekete geçirmeden ne kalkınma ne de demokrasi alanında ilerleyebilir miyiz?"

"Türkiye Yüzyılı'nda hedeflerimize ulaşmakta yine kadınlar baş aktördür"

Bakan Yerlikaya, kadın ve erkeğin birbirinin rakibi değil tam tersi birbirinin tamamlayıcısı olduğuna işaret ederek, bu gerçekle hareket etmeyen her anlayışın hayatın dinamikleriyle asla bağdaşmadığını söyledi.

Kadının konumunu güçlendirmenin, potansiyellerini harekete geçirmenin ve sosyal hayatta karşılaştıkları engelleri ortadan kaldırmanın güçlü toplumun hedef ve kalkınması için vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Yerlikaya, "Bugün geldiğimiz noktada, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye Yüzyılı olarak isimlendirdiğimiz bu yeni dönemde, hedeflerimize ulaşmakta yine kadınlar baş aktördür." dedi.

Bakanlık olarak kadınları huzursuz eden hiçbir tavra asla tahammül etmediklerini vurgulayan Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Asayiş başlığımız içinde en önemli çalışma alanlarımızın başında, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele gelmektedir. Tüm dünyada mücadelesi verilen kadına şiddet, temel insan hakları sorunlarından biridir. Bugün olduğu gibi gelecekte de kadına yönelik şiddete asla müsamaha göstermeyecek, kadınların güvenle sosyal hayata katılımını desteklemeye devam edeceğiz."

"Kadına yönelik şiddetle mücadele alanında faaliyet gösteren birim sayısını 1267'ye yükselttik"

Bakan Yerlikaya, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele alanında birçok yeni projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Elektronik kelepçe projesiyle yüksek riskli olası şiddet vakalarını önlediklerini söyleyen Yerlikaya, aktifte 720 elektronik kelepçe uygulamasının devam ettiğini ve kapasiteyi 1500'e çıkarttıklarını söyledi.

KADES uygulamasına da değinen Yerlikaya, şu açıklamalarda bulundu:

"Hayata geçirildiği günden bugüne 6 milyona yakın kişi tarafından indirildi ve bu uygulama aracılığıyla bugüne kadar 1 milyonu aşkın ihbar alındı. Bu ihbarları en hızlı şekilde değerlendiriyoruz ve en yakın güvenlik birimlerimiz gerekli müdahalede bulunuyor. Emniyet ve jandarma teşkilatlarımızda kadına yönelik şiddetle mücadele alanında faaliyet gösteren birim sayısını 1267'ye yükselttik. Bu mücadeleyi verirken, bu şiddeti doğuran sebepleri ortadan kaldırmak, farkındalık programlarını yaygınlaştırmak en temel önceliklerimiz arasındadır."

Programa, Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, milletvekilleri ve siyasiler de katıldı.

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