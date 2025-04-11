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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Türk Polis Teşkilatı heyetini kabul etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bakanlıkta, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ve beraberindeki polisleri kabul etti.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 11.04.2025 - Güncelleme : 11.04.2025
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Türk Polis Teşkilatı heyetini kabul etti

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Polis teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümünde, Emniyet Genel Müdürümüz Sayın Mahmut Demirtaş ve polis teşkilatımızın kahraman mensuplarını kabul ettim. Türk Polis Teşkilatı'mız kurulduğu ilk günden bugüne daima milletimizin yanında, onun emrinde ve hizmetindedir. Polis teşkilatımızın 180. yılı kutlu olsun."

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