Dolar
32.26
Euro
34.74
Altın
2,361.01
ETH/USDT
2,908.80
BTC/USDT
60,801.00
BIST 100
10,218.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Trafik ekiplerimizce 2-9 Mayıs tarihleri arasında 1 milyon 896 bin 66 araç denetlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2-9 Mayıs'ta 1 milyon 896 bin 66 aracın denetlendiğini toplam 373 bin 306 cezai işlem yapıldığını bildirdi.

Esin Işık  | 11.05.2024 - Güncelleme : 11.05.2024
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Trafik ekiplerimizce 2-9 Mayıs tarihleri arasında 1 milyon 896 bin 66 araç denetlendi

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, trafik ekiplerince 2-9 Mayıs'ı kapsayan 1 haftalık sürede yapılan trafik denetimleriyle ilgili verileri paylaştı.

Belirtilen tarihte 1 milyon 896 bin 66 aracın denetlendiğini aktaran Yerlikaya, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları, mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 240 sürücüye işlem yapıldığını belirtti.

Yerlikaya, 99 bin 794'ü aşırı hız nedeniyle olmak üzere toplam 373 bin 306 işlem yapıldığını bildirerek, "Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kurtarma ekipleri Munzur Çayı'nda boğulma vakalarına müdahale güçlerini artırıyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Trafik ekiplerimizce 2-9 Mayıs tarihleri arasında 1 milyon 896 bin 66 araç denetlendi
Köy köy dolaşan ekipler kadın çiftçileri kene ve KKKA konusunda bilgilendiriyor
Kuzey Işıkları, Kuzey Yarım Küre'nin çeşitli bölgelerinde gözlemlendi
Eurovision'da "Özgür Filistin" sloganına müdahale edilen Begovic'ten, "politik değiliz" savına tepki

Benzer haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Trafik ekiplerimizce 2-9 Mayıs tarihleri arasında 1 milyon 896 bin 66 araç denetlendi

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Trafik ekiplerimizce 2-9 Mayıs tarihleri arasında 1 milyon 896 bin 66 araç denetlendi

Geleceğin sürücüleri trafik kurallarını Karadeniz manzaralı parkta öğreniyor

Büyük İstanbul Otogarı'nda denetim yapıldı

Jandarmanın çalışmasıyla Çerkeş-Kızılcahamam yolu Karga köyü mevkisinde kazalar sıfırlandı

Jandarmanın çalışmasıyla Çerkeş-Kızılcahamam yolu Karga köyü mevkisinde kazalar sıfırlandı
Gizlilik endişelerine yol açsa da yapay zeka kullanımı "yol güvenliğini sağlamada" etkili olabilir

Gizlilik endişelerine yol açsa da yapay zeka kullanımı "yol güvenliğini sağlamada" etkili olabilir
Trafikte aşırı sonuç odaklı olmak gerilimi artırır

Trafikte aşırı sonuç odaklı olmak gerilimi artırır
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet