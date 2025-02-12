İçişleri Bakanı Yerlikaya, Suriye İçişleri Bakanı Kedde ile telefonda görüştü
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye İçişleri Bakanı Ali Kedde ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Ankara
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Kedde ile telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Sayın Bakan'a yeni görevinde başarılar diliyor, bakanlıklarımız arasındaki işbirliğinin güçlenmesini temenni ediyorum."
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Suriye Arap Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sayın Ali Kedde ile telefon görüşmesi gerçekleştirdik.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 12, 2025
Sayın Bakan’a yeni görevinde başarılar diliyor, Bakanlıklarımız arasındaki iş birliğinin güçlenmesini temenni ediyorum. pic.twitter.com/yQTkMTLItp