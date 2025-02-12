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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Suriye İçişleri Bakanı Kedde ile telefonda görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye İçişleri Bakanı Ali Kedde ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Emrullah Cesur  | 12.02.2025 - Güncelleme : 12.02.2025
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Suriye İçişleri Bakanı Kedde ile telefonda görüştü

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Kedde ile telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Sayın Bakan'a yeni görevinde başarılar diliyor, bakanlıklarımız arasındaki işbirliğinin güçlenmesini temenni ediyorum."

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