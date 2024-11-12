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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Macaristan İçişleri Bakanı Pinter ile görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Macaristan İçişleri Bakanı Sandor Pinter ile bir araya geldi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 12.11.2024 - Güncelleme : 12.11.2024
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Macaristan İçişleri Bakanı Pinter ile görüştü

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Budapeşte Süreci 7. Bakanlar Konferansı için bulunduğumuz Macaristan'da heyetler arası görüşmemizi yaptık. Başta güvenlik ve düzensiz göçle mücadele konuları olmak üzere bakanlıklarımız arasındaki işbirliği konularını değerlendirdik." ifadesini kullandı.

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Macaristan İçişleri Bakanı Pinter ile görüştü

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