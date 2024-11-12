İçişleri Bakanı Yerlikaya, Macaristan İçişleri Bakanı Pinter ile görüştü
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Macaristan İçişleri Bakanı Sandor Pinter ile bir araya geldi.
Ankara
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Budapeşte Süreci 7. Bakanlar Konferansı için bulunduğumuz Macaristan'da heyetler arası görüşmemizi yaptık. Başta güvenlik ve düzensiz göçle mücadele konuları olmak üzere bakanlıklarımız arasındaki işbirliği konularını değerlendirdik." ifadesini kullandı.
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Macaristan İçişleri Bakanı Sandor Pinter ile Budapeşte Süreci 7. Bakanlar Konferansı için bulunduğumuz Macaristan’da heyetler arası görüşmemizi yaptık.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 12, 2024
Başta güvenlik ve düzensiz göçle mücadele konuları olmak üzere bakanlıklarımız arasındaki işbirliği konularını değerlendirdik.… pic.twitter.com/LUya5esCDt