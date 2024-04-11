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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Konya'da şehit ailelerini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da şehit ailelerine ziyarette bulundu.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 11.04.2024 - Güncelleme : 11.04.2024
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Konya'da şehit ailelerini ziyaret etti

Ankara

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, Yerlikaya, İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevliyken 10 Aralık 2016'da Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olan Metin Düzgün ile 11 Haziran 2023'te Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi'nde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya'nın ailelerini ayrı ayrı ziyaret etti.

Yerlikaya, paylaşımında, "Şehitlerimizin aziz hatırası unutulmayacak. Kahraman şehitlerimizin ruhu şad, makamları ali olsun." ifadelerini kullandı.

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