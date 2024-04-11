İçişleri Bakanı Yerlikaya, Konya'da şehit ailelerini ziyaret etti
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da şehit ailelerine ziyarette bulundu.
Ankara
Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, Yerlikaya, İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevliyken 10 Aralık 2016'da Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olan Metin Düzgün ile 11 Haziran 2023'te Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi'nde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya'nın ailelerini ayrı ayrı ziyaret etti.
Yerlikaya, paylaşımında, "Şehitlerimizin aziz hatırası unutulmayacak. Kahraman şehitlerimizin ruhu şad, makamları ali olsun." ifadelerini kullandı.
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Piyade Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya, 11 Haziran 2023 tarihinde Pençe Kilit Harekatı Bölgesinde şehit düşmüştü.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 11, 2024
Kahraman şehidimizin annesi Nebahat ablamızı ve kardeşi Cemal Kaya’yı Konya’daki evlerinde ziyaret ettik; şehidimiz için birlikte dua ettik.
Şehidimizin aziz hatırası… pic.twitter.com/jeKlSUQZSj