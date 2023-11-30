İçişleri Bakanı Yerlikaya, KKTC İçişleri Bakanı Oğuz ile görüştü
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ile bir araya geldi.
Ankara
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "KKTC İçişleri Bakanı Sayın Dursun Oğuz'a nazik ziyaretleri için teşekkür ederim. Sayın mevkidaşım ve kıymetli heyetiyle, ülkelerimiz arasındaki başta güvenlik ve göç yönetimi olmak üzere bakanlıklarımız arasındaki ilişkileri ve işbirliği olanaklarını değerlendirdik." ifadesini kullandı.
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sayın Dursun Oğuz'a nazik ziyaretleri için teşekkür ederim.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 30, 2023
Sayın mevkidaşım ve kıymetli heyetiyle, ülkelerimiz arasındaki başta güvenlik ve göç yönetimi olmak üzere Bakanlıklarımız arasındaki ilişkileri ve iş birliği olanaklarını… pic.twitter.com/6o4y7MTsTJ