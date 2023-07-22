İçişleri Bakanı Yerlikaya JASAT'ın haziranda 1732 olayı aydınlattığını bildirdi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT), haziran ayında 1732 olayın aydınlatıldığı bildirdi.
Ankara
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, JASAT'ın ülke genelinde 1-30 Haziran arasında 2 bin 508 operasyon düzenlendiğini belirtti.
Operasyonlarda 1732 olayın aydınlatıldığını, 3 bin 548 şüphelinin yakalandığını ve 1130 kişinin tutuklandığını aktaran Bakan Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren timlerimizi tebrik ediyorum. suç ve suçlularla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadesini kullandı.
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JASAT HAZİRAN AYINDA 2️⃣.5️⃣0️⃣8️⃣ OPERASYON DÜZENLEDİ❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 22, 2023
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 1-30 Haziran tarihleri arasında yapılan operasyonlarda
1️⃣.7️⃣3️⃣2️⃣ olay aydınlatıldı.
3️⃣.5️⃣4️⃣8️⃣ şüpheli yakalandı.
1️⃣.1️⃣3️⃣0️⃣ şahıs tutuklandı.
Operasyonları gerçekleştiren… pic.twitter.com/evE3zgTG7P