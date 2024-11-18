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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için süre 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 Aralık 2024'te sona erecek eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresinin 31 Temmuz 2025'e kadar uzatıldığını bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 18.11.2024 - Güncelleme : 18.11.2024
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için süre 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, 5 milyon 413 bin 148 adet eski tip sürücü belgesinin bulunduğu bilgisini vererek, "Nüfus müdürlükleri ile sağlık raporlarının düzenlendiği sağlık kuruluşlarında oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek ve vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamadan işlemlerini tamamlayabilmeleri amacıyla uzatılan sürenin sonuna kadar lütfen eski sürücü belgelerimizi yenileyelim." uyarısında bulundu.

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