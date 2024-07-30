İçişleri Bakanı Yerlikaya, Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Cooper ile telefonda görüştü
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Yvette Cooper ile telefonda görüştü.
Ankara
Yerlikaya, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Sayın Yvette Cooper ile ortak sorunlar ve ortak faydalarımızla ilgili telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Sayın mevkidaşım ile Bakanlıklarımız arası iş birliği alanlarını güçlendirmek adına da değerlendirmelerde bulunduk."
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Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Sayın Yvette Cooper ile ortak sorunlar ve ortak faydalarımızla ilgili telefon görüşmesi gerçekleştirdik.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 30, 2024
Sayın mevkidaşım ile Bakanlıklarımız arası iş birliği alanlarını güçlendirmek adına da değerlendirmelerde bulunduk.
🇹🇷🇬🇧 pic.twitter.com/U6LswzBnTe