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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Cooper ile telefonda görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Yvette Cooper ile telefonda görüştü.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 30.07.2024 - Güncelleme : 30.07.2024
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Cooper ile telefonda görüştü

Ankara

Yerlikaya, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Sayın Yvette Cooper ile ortak sorunlar ve ortak faydalarımızla ilgili telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Sayın mevkidaşım ile Bakanlıklarımız arası iş birliği alanlarını güçlendirmek adına da değerlendirmelerde bulunduk."

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