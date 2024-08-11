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İçişleri Bakanı Yerlikaya, bir haftalık trafik denetimi verilerini açıkladı: 2 milyon 609 bin 216 araç denetlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince, 1-8 Ağustos'ta 2 milyon 609 bin 216 aracın denetlendiğini, 436 bin 589 sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.

Alper Şaşmaz  | 11.08.2024 - Güncelleme : 11.08.2024
İçişleri Bakanı Yerlikaya, bir haftalık trafik denetimi verilerini açıkladı: 2 milyon 609 bin 216 araç denetlendi

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, emniyet ve jandarma ekiplerince 1 haftalık sürede gerçekleştirilen trafik denetimleriyle ilgili verileri paylaştı.

Emniyet kemeri kullanımının, trafik kazası kaynaklı can kayıplarını yüzde 45, ağır yaralanmaları ise yüzde 60 azalttığını belirten Yerlikaya, otobüsler dahil tüm araçlarda sürücü ve yolcuların emniyet kemeri takmasının yasal zorunluluk olduğunu anımsattı.


Emniyet ve jandarma trafik ekiplerince, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 210 sürücüye işlem yapıldığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Hız ihlalinde bulunan 127 bin 384, periyodik muayenesi yaptırılmamış 26 bin 288, emniyet kemeri kullanmayan 17 bin 569, sürücü belgesiz araç kullanan 15 bin 151 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 891 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte, toplam 436 bin 589 araca/sürücüye işlem yapıldı. Vatandaşlarımızın seyahatlerinde 'emniyet kemeri' en önemli koruyucu tertibattır. Lütfen, can güvenliğiniz için 'yolculuğun başladığı andan itibaren seyahat süresince' emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."

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