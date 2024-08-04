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İçişleri Bakanı Yerlikaya, bir haftalık trafik denetimi verilerini açıkladı: 2 milyon 526 bin 729 araç denetlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince, 25 Temmuz-1 Ağustos'ta 2 milyon 526 bin 729 aracın denetlendiğini, 434 bin 129 sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 04.08.2024 - Güncelleme : 04.08.2024
İçişleri Bakanı Yerlikaya, bir haftalık trafik denetimi verilerini açıkladı: 2 milyon 526 bin 729 araç denetlendi

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, emniyet ve jandarma ekiplerince 1 haftalık sürede gerçekleştirilen trafik denetimleriyle ilgili verileri paylaştı.

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 246 sürücüye işlem yapıldığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce 25 Temmuz-1 Ağustos 2024 tarihleri arasında 2 milyon 526 bin 729 araç denetlendi. Hız ihlalinde bulunan 120 bin 218, periyodik muayenesi yaptırılmamış 24 bin 968, emniyet kemeri kullanmayan 18 bin 319, sürücü belgesiz araç kullanan 15 bin 88 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 691 olmak üzere toplam 434 bin 129 araca/sürücüye işlem yapıldı. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."

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