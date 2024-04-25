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İçişleri Bakanı Yerlikaya başkanlığında "Güvenlik Toplantısı" düzenlendi

Muhammed Nuri Erdoğan  | 25.04.2024 - Güncelleme : 25.04.2024
İçişleri Bakanı Yerlikaya başkanlığında "Güvenlik Toplantısı" düzenlendi

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında Güvenlik Toplantısı yapıldı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, Sahil Güvenlik Komutanı, ilgili birim yöneticilerinin katılımıyla terör, asayiş, uyuşturucu ve organize suç örgütleriyle mücadele başlıklarını içeren Güvenlik Toplantısı yapıldığını bildirdi.

Terör örgütleri ve işbirlikçileriyle, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle, şehir eşkıyalarıyla ve tüm suç odaklarıyla mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Yerlikaya, "Kahraman güvenlik güçlerimiz yılın 365 günü, yaz kış, gece gündüz demeden görevlerinin başında. Hepsine görevlerinde üstün başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

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