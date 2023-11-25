İçişleri Bakanı Yerlikaya başkanlığında "Güvenlik, İstihbarat ve Koordinasyon Toplantısı" yapıldı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında, bakan yardımcıları, Emniyet Genel Müdürü, Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanları ile ilgili birim yöneticilerinin katılımıyla "Güvenlik, İstihbarat ve Koordinasyon Toplantısı" düzenlendi.
Ankara
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, toplantıda Narkogüç, Kafes, Kahramanlar, Kalkan, Mercek, Sibergöz, Çember, Kıskaç, Çengel, Mengene ve Kartel operasyonlarının değerlendirildiğini belirtti.
Yerlikaya, terör ve işbirlikçileri, organize suç örgütleri, zehir tacirleri, düzensiz göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve kartellerle mücadelelerinin azim ve kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.
"Güvenlik, İstihbarat ve Koordinasyon Toplantısı"na, bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir ve ilgili birim yöneticileri katıldı.
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Bakan Yardımcılarımız, Jandarma Genel Komutanımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Sahil Güvenlik Komutanımız ve ilgili birim yöneticilerimizin katılımıyla:— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 25, 2023
📌Narkogüç, (Uyuşturucuya yönelik operasyonlar)
📌Kafes, (Organize suç ve çetelerine yönelik operasyonlar)
📌Kahramanlar, (BTÖ ve… pic.twitter.com/32UU4qvDyk