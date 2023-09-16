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İçişleri Bakanı Yerlikaya, 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 42 zehir tacirinin yakalandığını bildirdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imalathanelerine ve imalatçılarına yönelik 8 ilde düzenlenen operasyonlarda, 42 "zehir taciri"nin yakalandığını belirtti.

Ömer Olcay  | 16.09.2023 - Güncelleme : 16.09.2023
İçişleri Bakanı Yerlikaya, 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 42 zehir tacirinin yakalandığını bildirdi

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Antalya, Sakarya, Bingöl, Osmaniye, Adıyaman, Ağrı, Konya ve Bursa'da düzenlenen operasyonlarda 42 zehir taciri yakalandı." ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya'nın verdiği bilgiye göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imalathanelerine ve imalatçılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 20 şüpheliden 18'i tutuklandı, 2'si için adli kontrol kararı verildi.

Sakarya Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlarda, 46 kilogram kubar esrar ve 2 kilogram muhtelif uyuşturucu ele geçirildi, yakalanan 6 kişi tutuklandı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığının operasyonlarında da 4,5 kilogram kubar esrar, 7,5 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda ise 27 kilogram kubar esrar, 1 kilogram toz esrar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün operasyonunda 1,6 kilogram kubar esrar ele geçirildi, 6 kişi yakalandı.

Ağrı Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonlarda da 1,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi yakalandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yaptığı operasyonda ise 22 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 6 kişi yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonlarda ise 2 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Paylaşımında operasyon görüntülerine de yer veren Yerlikaya, "Operasyonu düzenleyen kahraman emniyetimizi, kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Milletimizin duaları sizinle.. Geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. " ifadesini kullandı.

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