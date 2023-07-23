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İçişleri Bakanı Yerlikaya: 8 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 göçmen kaçakçısı organizatörünün yakalandığını bildirdi.

Buğrahan Ayhan  | 23.07.2023 - Güncelleme : 23.07.2023
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 8 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir İl Jandarma Komutanlığınca, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ile koordineli, Jandarma İHA destekli, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile müştereken operasyon düzenlendiğini belirtti.

Düzenlenen operasyonda 8 göçmen kaçakçısı organizatörünün yakalandığını bildiren Yerlikaya, "Yakalanan göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin 7'si tutuklandı, 1'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya'nın paylaşımında, operasyonlara ilişkin görüntülere de yer verildi.

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İçişleri Bakanı Yerlikaya: 8 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı
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