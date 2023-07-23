İçişleri Bakanı Yerlikaya: 8 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 göçmen kaçakçısı organizatörünün yakalandığını bildirdi.
Ankara
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir İl Jandarma Komutanlığınca, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ile koordineli, Jandarma İHA destekli, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile müştereken operasyon düzenlendiğini belirtti.
8 GÖÇMEN KAÇAKÇISI ORGANİZATÖRÜ YAKALANDI❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 23, 2023
İzmir İl Jandarma Komutanlığımızca, MİT Başkanlığı ile koordineli, Jandarma İHA destekli, Sahil Güvenlik Komutanlığımız ile müştereken icra edilen operasyonda;
Yakalanan göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin 7’si tutuklandı, 1’i… pic.twitter.com/xthC6C3r3A
Düzenlenen operasyonda 8 göçmen kaçakçısı organizatörünün yakalandığını bildiren Yerlikaya, "Yakalanan göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin 7'si tutuklandı, 1'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek." ifadelerini kullandı.
Yerlikaya'nın paylaşımında, operasyonlara ilişkin görüntülere de yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.