İçişleri Bakanı Yerlikaya, 62 göçmen kaçakçısının tutuklandığını bildirdi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sınır bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda 62 göçmen kaçakçısının tutuklandığını bildirdi.
Ankara
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Huzuru" uygulaması kapsamında jandarma ekiplerinin sınır bölgelerinde göçmen kaçakçılığına yönelik 117 operasyon düzenlediğini belirtti.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sınır bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda 62 göçmen kaçakçısının tutuklandığını açıkladı https://t.co/7ve7zTYYtg pic.twitter.com/f1vBrUgc80— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 10, 2023
İHA, helikopter ve cayrokopter destekli operasyonlarda 181 göçmen kaçakçılığı şüphelisinin gözaltına alındığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, insan kaçakçılığı yaparak Türkiye'yi düzensiz göçün hedefi haline getirmeye çalışan insan tacirlerine fırsat vermeyeceklerini kaydetti.
Gözaltına alınanlardan 62'sinin tutuklandığını, 14'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini ifade eden Yerlikaya, şu bilgileri verdi:
"Operasyonlarda 4758 düzensiz göçmen yakalandı. Ülkelerine geri gönderme işlemleri başlatıldı. Operasyonları düzenleyen kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Terörle, onların işbirlikçileriyle, göçmen kaçakçısı organizatörleriyle, zehir tacirleriyle, çetelerle, organize suç örgütleriyle mücadelemiz milletimizin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.