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İçişleri Bakanı Yerlikaya 2 teröristin teslim olduğunu açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Sarp Özer  | 22.09.2023 - Güncelleme : 22.09.2023
İçişleri Bakanı Yerlikaya 2 teröristin teslim olduğunu açıkladı

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hakkari, Şanlıurfa, Muş, Antalya İl Jandarma Komutanlıkları, Jandarma İstihbarat Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce müşterek operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyon sonucunda, Irak'ta terörist faaliyetlerde bulunan "Rosida" kod adlı Helin Özgören ile "Hogir Armanç" kod adlı Özer Yıldırım güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildiren Yerlikaya, operasyonu yapan jandarma ve emniyet teşkilatlarını tebrik etti.

Bakan Yerlikaya, "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek." paylaşımında bulundu.​​​​​​​

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