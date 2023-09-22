İçişleri Bakanı Yerlikaya 2 teröristin teslim olduğunu açıkladı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
Ankara
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hakkari, Şanlıurfa, Muş, Antalya İl Jandarma Komutanlıkları, Jandarma İstihbarat Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce müşterek operasyon düzenlendiğini belirtti.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, güvenlik güçlerinin düzenlediği müşterek operasyonda "Rosida" kod adlı Helin Özgören ile "Hogir Armanç" kod adlı Özer Yıldırım'ın teslim olduğunu açıkladı https://t.co/PP6yhvTDmz pic.twitter.com/TlXcl6dpsG— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) September 22, 2023
Operasyon sonucunda, Irak'ta terörist faaliyetlerde bulunan "Rosida" kod adlı Helin Özgören ile "Hogir Armanç" kod adlı Özer Yıldırım güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildiren Yerlikaya, operasyonu yapan jandarma ve emniyet teşkilatlarını tebrik etti.
Bakan Yerlikaya, "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek." paylaşımında bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.