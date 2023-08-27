İçişleri Bakanı Yerlikaya 19 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla ve Çanakkale İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda 19 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını bildirdi.
Ankara
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Muğla ve Çanakkale İl Jandarma Komutanlıklarınca göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.
1️⃣9️⃣ GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRÜ YAKALANDI#Muğla ve #Çanakkale İl Jandarma Komutanlıklarımızca gerçekleştirilen operasyonlarda;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 27, 2023
1️⃣’i yabancı toplam 1️⃣9️⃣ göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Yakalananlardan;
1️⃣7️⃣’si tutuklandı, 2️⃣’si hakkında ise adli kontrol kararı… pic.twitter.com/uz8RL3pTdw
Operasyonlarda 1'i yabancı 19 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını kaydeden Yerlikaya, bunlardan 17'sinin tutuklandığını, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.