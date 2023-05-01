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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da, Kastamonu Çatalzeytin Derneğini ziyaretinde konuşuyor.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terör örgütünün dağlarda 86 teröristi kaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terör örgütünün dağlarda 86 teröristi kaldı. Burada, kahraman Çorum'da huzurunuzda söylüyorum, bu 86 teröristi Cumhuriyetin 100. yılının bitişi olan 29 Ekim 2023'te tamamen ortadan kaldırmazsak namerdiz." dedi.

Kemal Ceylan  | 01.05.2023 - Güncelleme : 01.05.2023
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terör örgütünün dağlarda 86 teröristi kaldı

Corum

AK Parti İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Soylu, Çorum Devlet Tiyatro Salonu önünde vatandaşlarla buluştu.

Burada kurulan platformda vatandaşa hitap eden Soylu, 14 Mayıs'taki seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için destek istedi.

Türkiye'nin son 12 yıldır Gezi olayları, 17-25 Aralık süreci, 15 Temmuz darbe girişimi, Kovid-19 salgını, yangın ve sel gibi birçok olay yaşadığını belirten Soylu, "Kaptan, yani Reis gemiyi bu kadar badirenin içerisinde karaya oturttu mu? Gemiyi dalgalara teslim etti mi? Selamete çıkardı, gemiyi istikametinden ayırmadı. Bunu yaparken aynı zamanda Türkiye'nin eğitim, sağlık, enerji, güvenlik altyapısını yüz yıllık yaptı, Allah'ın izni ve sizin desteğinizle. Tayyip Erdoğan sadece bunları yapmadı, zihniyet devrimi gerçekleştirdi." diye konuştu.

Bu olayların ekonomik maliyetinin de olduğuna dikkati çeken Soylu, Erdoğan'ın bu süreçte kimseyi yalnız bırakmadığını söyledi.

Göreve geldiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine teröre destek veren belediyelerle ilgili talimatlar verdiğini aktaran Soylu, şöyle devam etti:

"2 gün sonra sabah hepsini derdest ettik, hepsini aldık görevden. Onların zamanında saat 4'ten sonra insanlar sokağa çıkmazlardı, mahkemeler kurmuşlardı. Aynı zamanda haraç alıyorlardı esnaftan. Hadi bakalım şimdi haraç al da göreyim seni. Terör örgütünün dağlarda 86 teröristi kaldı. Burada, kahraman Çorum'da huzurunuzda söylüyorum, bu 86 teröristi Cumhuriyetin 100. yılının bitişi olan 29 Ekim 2023'te tamamen ortadan kaldırmazsak namerdiz. Onların arkasında kimlerin olduğunu, kimlerden güç aldıklarını biliyoruz. Biz sadece PKK'yı, PYD'yi yenmiyoruz. Biz aynı zamanda onların ağa babalarını da yeniyoruz Allah'ın izni ve inayetiyle."

Soylu, terörden arındırılan Gabar Dağı'nda yapılan aramalarda Suudi Arabistan'daki petrol kalitesinde petrol bulunduğunu, Türkiye'nin artık kendi enerjisini üreterek enerjide tam bağımsızlığa ulaşacağını sözlerine ekledi.

Soylu, konuşmasının ardından CHP'den AK Parti'ye geçen Çorum İl Genel Meclisi üyesi Suat Atalay'a parti rozeti taktı.


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