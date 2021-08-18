İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinden etkilenen Bozkurt'ta aşure dağıttı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinden etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde aşure dağıttı.
Kastamonu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) muharrem ayı dolayısıyla gerçekleştirilen aşure dağıtım etkinliğine katıldı.
Bakan Soylu, EGM'nin mobil mutfağında yapılan aşureden vatandaşlara ikram ederek, onlarla sohbet etti.
Etkinliğe eski CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen de katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.