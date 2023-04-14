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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda 131 şüpheli gözaltına alındı

Aziz Aslan  | 14.04.2023 - Güncelleme : 14.04.2023
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda 131 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik bu sabah gerçekleştirilen operasyonda 161 şüpheliden 131'inin gözaltına alındığını bildirdi.

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