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İçişleri Bakanı Soylu'dan, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.

İrem Demir   | 22.01.2023
İçişleri Bakanı Soylu'dan, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne ziyaret

İstanbul

Baykar'ın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, İçişleri Bakanı Soylu ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Ahmet Kendir ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan duyulan memnuniyet dile getirildi.

Söz konusu paylaşımda, ziyaret sırasında Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri (CTO) Selçuk Bayraktar ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın, Soylu ve beraberindekilerle çekilen fotoğraflarına da yer verildi.

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İçişleri Bakanı Soylu'dan, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne ziyaret
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